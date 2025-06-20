Иран и Израиль
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
20 июня, 15:17

Иран заявил о новом массированном ударе сверхтяжёлыми ракетами и БПЛА по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed Mohsin Ali

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed Mohsin Ali

ВС Ирана запустили очередную волну сверхтяжёлых ракет и БПЛА по территорию Израиля. Об этом сообщил официальный представитель КСИР.

«Началась 17-я волна операции «Правдивое обещание — 3» с комбинированного удара с использованием БПЛА и дальнобойных и сверхтяжёлых ракет КСИР», — говорится в сообщении на его странице в соцсети X.

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Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удары по промышленным и научным объектам Ирана, где осуществлялось производство ракет и других вооружений. После этого последовал ответный удар, в ходе отражения которого израильское ПВО отбило ракету в жилой дом. Позже сообщили о мощном взрыве в Хайфе.

Юрий Лысенко
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