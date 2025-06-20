Иран заявил о новом массированном ударе сверхтяжёлыми ракетами и БПЛА по Израилю

ВС Ирана запустили очередную волну сверхтяжёлых ракет и БПЛА по территорию Израиля. Об этом сообщил официальный представитель КСИР.

«Началась 17-я волна операции «Правдивое обещание — 3» с комбинированного удара с использованием БПЛА и дальнобойных и сверхтяжёлых ракет КСИР», — говорится в сообщении на его странице в соцсети X.