Иран заявил о новом массированном ударе сверхтяжёлыми ракетами и БПЛА по Израилю
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ВС Ирана запустили очередную волну сверхтяжёлых ракет и БПЛА по территорию Израиля. Об этом сообщил официальный представитель КСИР.
«Началась 17-я волна операции «Правдивое обещание — 3» с комбинированного удара с использованием БПЛА и дальнобойных и сверхтяжёлых ракет КСИР», — говорится в сообщении на его странице в соцсети X.
Ранее армия Израиля заявила, что нанесла удары по промышленным и научным объектам Ирана, где осуществлялось производство ракет и других вооружений. После этого последовал ответный удар, в ходе отражения которого израильское ПВО отбило ракету в жилой дом. Позже сообщили о мощном взрыве в Хайфе.