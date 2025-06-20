Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 17:19

Путин: Многие иностранные компании ушли с рынка России с большими потерями

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие иностранные компании покинули Россию с существенными финансовыми потерями. Он высказался на эту тему во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что российские власти не вынуждали инвесторов уходить, их решение покинуть рынок стало самостоятельным шагом. По его словам, политика России в отношении иностранного бизнеса остаётся неизменной.

«Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, из России не эвакуировали. Многие инвесторы сами ушли с большими потерями. Но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений», — сказал президент.

Путин: Россия должна стать одной из 20 лучших стран для бизнеса к 2030 году
Путин: Россия должна стать одной из 20 лучших стран для бизнеса к 2030 году

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что государство окажет поддержку новым отечественным брендам. Кроме того, он похвалил российские маркетплейсы. По его словам, отечественные сервисы — реальное достижение бизнеса, которым может гордиться страна.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • ПМЭФ-2025
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar