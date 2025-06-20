Путин: Многие иностранные компании ушли с рынка России с большими потерями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие иностранные компании покинули Россию с существенными финансовыми потерями. Он высказался на эту тему во время пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что российские власти не вынуждали инвесторов уходить, их решение покинуть рынок стало самостоятельным шагом. По его словам, политика России в отношении иностранного бизнеса остаётся неизменной.

«Мы же наших инвесторов, которые раньше работали на протяжении достаточно длительного времени, из России не эвакуировали. Многие инвесторы сами ушли с большими потерями. Но наша политика в этом смысле не претерпела никаких изменений», — сказал президент.