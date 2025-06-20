КСИР: Иранская ракета попала в здание рядом с офисом МВД в Хайфе

Иран нанёс ракетный удар по израильскому портовому городу Хайфа. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своём телеграм-канале.

Последствия удара иранской ракеты. Видео © Telegram / کانال اخبار سپاه پاسداران

«Ещё одно видео точного иранского ракетного удара по Хайфе», — заявили в КСИР.

Ведомство распространило кадры, сделанные очевидцами, на которых виден мощный взрыв и столб дыма возле высотного здания. Позже иранская сторона уточнила, что целью атаки стало здание МВД Израиля, что стало ответом на аналогичный удар по Тегерану. Также КСИР утверждает, что после предупреждения была поражена штаб-квартира 14-го телеканала.