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20 июня, 19:13

Украинское кафе пострадало при ударе Ирана по Хайфе

Обложка © Telegram/ חדשות לפני כולם בטלגרם

Обложка © Telegram/ חדשות לפני כולם בטלגרם

Иран выпустил около 20 баллистических ракет по территории Израиля, одна упала в Хайфе. В результате атаки было повреждено украинское кафе, пишут местные телеграм-каналы, публикуя фото разрушенного помещения.

Также, по информации сайта HAIFARU, 12 человек были госпитализированы, среди них 16-летний подросток в критическом состоянии. Муниципалитет Хайфы сообщил, что после падения ракеты в городе оперативно были направлены усиленные экстренные службы. Мэр Йона Яхав и генеральный директор мэрии Гади Маргалит также прибыли на место инцидента. Сотрудники городского управления уже оградили зону происшествия и начали подготовку к восстановительным работам.

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Ранее корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о крупномасштабном обстреле территории Израиля с использованием сверхтяжёлых ракет и дронов. В то же время, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, официальные заявления из Тель-Авива указывают на то, что власти Израиля намерены усилить военные действия против Ирана.

Анастасия Никонорова
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