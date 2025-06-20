Украинское кафе пострадало при ударе Ирана по Хайфе

Иран выпустил около 20 баллистических ракет по территории Израиля, одна упала в Хайфе. В результате атаки было повреждено украинское кафе, пишут местные телеграм-каналы, публикуя фото разрушенного помещения.

Также, по информации сайта HAIFARU, 12 человек были госпитализированы, среди них 16-летний подросток в критическом состоянии. Муниципалитет Хайфы сообщил, что после падения ракеты в городе оперативно были направлены усиленные экстренные службы. Мэр Йона Яхав и генеральный директор мэрии Гади Маргалит также прибыли на место инцидента. Сотрудники городского управления уже оградили зону происшествия и начали подготовку к восстановительным работам.