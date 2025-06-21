DDX Fitness открыл 100-й клуб и укрепил позиции в тройке лидеров фитнес-рынка России

19 июня 2025 года в торгово-развлекательном центре «Место Встречи Алмаз» на Шаболовке состоялось торжественное открытие сотого клуба сети DDX Fitness. Это знаковое событие стало свидетельством стремительного развития компании, которая за семь лет превратилась в одного из лидеров российского фитнес-рынка.

Иван Ситников на открытии 100-го фитнес-клуба DDX Fitness в Москве. Фото © Предоставлено Life.ru

«Достижение отметки в 100 клубов подтверждает, что фитнес становится неотъемлемой частью жизни миллионов россиян», — отметил генеральный директор DDX Fitness Иван Ситников.

С момента основания в 2018 году сеть расширилась до 100 клубов в 24 городах, став главным драйвером роста отрасли. Только в первом квартале 2025 года компания открыла 23 новых объекта, что превысило показатели ключевых конкурентов. По данным Fitness Data, оборот российского фитнес-рынка вырос на 25,5%, достигнув 79,7 млрд рублей, причём значительная часть этого роста обеспечена именно DDX Fitness.

Сейчас компания входит в тройку крупнейших операторов страны, уступая лишь X-Fit и WorldClass. Однако благодаря агрессивной стратегии расширения, включающей открытие до 10 новых клубов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, DDX Fitness имеет все шансы возглавить отрасль уже к концу года.

Особое внимание сеть уделяет доступности и качеству услуг. Цены на абонементы здесь на 30% ниже, чем в европейских аналогах, при этом все клубы оснащены профессиональным оборудованием и предлагают уникальные спа-зоны. Такой подход уже привлёк 600 тысяч клиентов, половина из которых раньше никогда не занимались фитнесом.

«Наша цель — сделать качественный фитнес нормой для каждого россиянина», — подчеркнул Ситников. С планами инвестировать 14 млрд рублей в развитие инфраструктуры и амбициями достичь миллионной клиентской базы к концу года, DDX Fitness продолжает формировать новую культуру здоровья в стране.