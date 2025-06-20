Щекин: Нейроурбанистика поможет разгадать секреты и желания человека
ПМЭФ-2025. Обложка © Life.ru
В 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме акцент сделали на человеке и его потребностях. Сооснователь Группы Родина Владимир Щекин отметил, что этот форум стал уникальным по содержанию и повестке. По его словам, не было ни одной сессии, где не обсуждали бы вопросы о человеке.
Щекин подчеркнул, что масштабные тренды показывают, как важны потребности человека.
«Человек стал центром как для государства, так и для бизнеса, для общественных организаций и даже некоторых конфессиональных институтов. Президент [России Владимир Путин] ещё в апреле на расширенном заседании президиума Госсовета сказал: «Идите и стройте. Идите и стройте, но помните о человеке», — приводит комментарий Щекина 360.ru.
На форуме Щекин заметил, что у него спрашивали о стоимости квадратных метров, но игнорировали, как живут люди. По мнению эксперта, это опрометчиво.
Говоря о современных запросах, Щекин вспомнил о концепции эмоциональной экономики. Он отметил, что необходимость создавать пространства с развитой инфраструктурой повышается. Это включает доступ к образованию и здоровью, как, например, размещение медицинских модулей рядом с жилыми комплексами.
Щекин также рассказал о своих инструментах, таких как проектирование на основании больших данных и использование нейроурбанистики. Эти подходы помогли бы понять, как люди воспринимают пространство.
«Нейроурбанистики должны стать составляющей частью мастер-плана, чтобы соответствовать возросшим желаниям и потребностям людей», — заключил он.
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