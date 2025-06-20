Путин обсудил с главой ОПЕК аль-Гайсом ситуацию на нефтяном рынке

Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным секретарём ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили ключевые вопросы глобального нефтяного рынка, включая влияние эскалации на Ближнем Востоке на энергетический сектор.

Путин встретился с генсеком ОПЕК. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Особое внимание было уделено перспективам развития сотрудничества между Россией и ОПЕК, в частности в рамках формата ОПЕК+, который играет важную роль в стабилизации мировых цен на нефть.