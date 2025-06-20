Путин обсудил с главой ОПЕК аль-Гайсом ситуацию на нефтяном рынке
Президент России Владимир Путин провёл встречу с генеральным секретарём ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом в рамках Петербургского международного экономического форума. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, стороны обсудили ключевые вопросы глобального нефтяного рынка, включая влияние эскалации на Ближнем Востоке на энергетический сектор.
Путин встретился с генсеком ОПЕК. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Особое внимание было уделено перспективам развития сотрудничества между Россией и ОПЕК, в частности в рамках формата ОПЕК+, который играет важную роль в стабилизации мировых цен на нефть.
Напомним, на ПМЭФ Путин выделил важнейшее направление для будущего развития страны. Он отметил, что российская экономика должна быть основана на передовых технологиях. Также глава государства подчеркнул, что в нынешних реалиях национальное хозяйство России становится менее зависимым от сырьевого сектора.
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