Небензя: РФ передала Украине лучшее мирное предложение и призывает его принять

На заседании Совета Безопасности ООН, созванном по запросу западных стран, постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что Россия направила Украине лучшее предложение по всеобъемлющему мирному урегулированию и призывает Киев не упускать этот шанс.

«Это самое лучшее предложение, которое Украина может получить сегодня. Советуем его принять», – сказал Небензя в ходе заседания.

Дипломат напомнил, что в ходе прямых контактов между Россией и Украиной в Стамбуле был представлен российский проект меморандума о мирном регулировании, который включает два ключевых аспекта: условия для достижения долгосрочного мира и условия для прекращения огня. Документ, подчеркнул постпред, основан на принципах, озвученных президентом России в июне 2024 года.