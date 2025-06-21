Экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ

В пятницу вечером в аэропорту Амстердама Схипхол приземлился спецборт с экстрадированным из ОАЭ бывшим футболистом «Спартака» Квинси Промесом. Как сообщает De Telegraaf, из аэропорта выехали два затонированных фургона Королевской военной полиции Нидерландов, в одном из которых предположительно находился спортсмен.