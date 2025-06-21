Экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В пятницу вечером в аэропорту Амстердама Схипхол приземлился спецборт с экстрадированным из ОАЭ бывшим футболистом «Спартака» Квинси Промесом. Как сообщает De Telegraaf, из аэропорта выехали два затонированных фургона Королевской военной полиции Нидерландов, в одном из которых предположительно находился спортсмен.
Футболиста Квинси Промеса доставили в Нидерланды, где ему грозит тюрьма. Видео © ad.nl
21 июня в Амстердаме состоится закрытое судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о порядке исполнения приговора в отношении Промеса.
Напомним, что ранее суд признал футболиста виновным по двум уголовным делам: о нападении с ножом на своего двоюродного брата (1,5 года лишения свободы) и о причастности к контрабанде крупной партии кокаина (6 лет тюрьмы).