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20 июня, 21:56

Экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса доставили в Нидерланды из ОАЭ

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

В пятницу вечером в аэропорту Амстердама Схипхол приземлился спецборт с экстрадированным из ОАЭ бывшим футболистом «Спартака» Квинси Промесом. Как сообщает De Telegraaf, из аэропорта выехали два затонированных фургона Королевской военной полиции Нидерландов, в одном из которых предположительно находился спортсмен.

Футболиста Квинси Промеса доставили в Нидерланды, где ему грозит тюрьма. Видео © ad.nl

21 июня в Амстердаме состоится закрытое судебное заседание, на котором будет решаться вопрос о порядке исполнения приговора в отношении Промеса.

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Напомним, что ранее суд признал футболиста виновным по двум уголовным делам: о нападении с ножом на своего двоюродного брата (1,5 года лишения свободы) и о причастности к контрабанде крупной партии кокаина (6 лет тюрьмы).

Артём Гапоненко
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