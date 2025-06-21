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Регион
20 июня, 21:44

Гусев: Разрушений при отражении атаки БПЛА в Воронежской области нет

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Российские силы ПВО ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и в одном из районов области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев также отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.

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В Минобороны РФ заявили, что за вечер над российскими регионами система ПВО сбила 23 украинских беспилотника, два из них в Воронежской области. Как ранее писал Life.ru, в Курской области на фоне угрозы атаки БПЛА прогремели взрывы.

Юния Ларсон
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