Гусев: Разрушений при отражении атаки БПЛА в Воронежской области нет

Российские силы ПВО ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и в одном из районов области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев также отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.