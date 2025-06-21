Гусев: Разрушений при отражении атаки БПЛА в Воронежской области нет
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Российские силы ПВО ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Воронежем и в одном из районов области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.
По словам главы региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Гусев также отметил, что угроза атак беспилотников в регионе сохраняется.
В Минобороны РФ заявили, что за вечер над российскими регионами система ПВО сбила 23 украинских беспилотника, два из них в Воронежской области. Как ранее писал Life.ru, в Курской области на фоне угрозы атаки БПЛА прогремели взрывы.