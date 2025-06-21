В аэропорту Казани ввели ограничения на приём и выпуск самолётов
Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel
В аэропорту Казани введён временный режим ограничений на приём и отправку воздушных судов гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Казань», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в соцсетях.
Также этой ночью план «Ковёр» вводили в аэропорту Тамбова. Ограничения продлились около двух часов, после чего воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.