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20 июня, 23:58

В аэропорту Казани ввели ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel

Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel

В аэропорту Казани введён временный режим ограничений на приём и отправку воздушных судов гражданской авиации. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Казань», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в соцсетях.

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Также этой ночью план «Ковёр» вводили в аэропорту Тамбова. Ограничения продлились около двух часов, после чего воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Артём Гапоненко
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