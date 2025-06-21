«Правдивое обещание 3»: Иран отрапортовал о безоговорочном успехе ответного удара по Израилю

Тегеран объявил о полном успехе своей недавней серии ответных ударов по Израилю. По заявлениям иранской гостелерадиокомпании IRIB, ссылающейся на Корпус стражей исламской революции (КСИР), все намеченные военные объекты и центры оперативной поддержки были успешно поражены и уничтожены.

Речь идёт о восемнадцатой волне операции под кодовым названием «Правдивое обещание 3». Иранские силы утверждают, что с помощью многочисленных дронов-камикадзе, ударных БПЛА Shahed-136 и высокоточных ракет были нейтрализованы цели израильской армии, в том числе в районе аэропорта Бен-Гурион.