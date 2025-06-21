Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 09:30

«Правдивое обещание 3»: Иран отрапортовал о безоговорочном успехе ответного удара по Израилю

Иран заявил, что армия страны успешно провела ответный удар по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Тегеран объявил о полном успехе своей недавней серии ответных ударов по Израилю. По заявлениям иранской гостелерадиокомпании IRIB, ссылающейся на Корпус стражей исламской революции (КСИР), все намеченные военные объекты и центры оперативной поддержки были успешно поражены и уничтожены.

Речь идёт о восемнадцатой волне операции под кодовым названием «Правдивое обещание 3». Иранские силы утверждают, что с помощью многочисленных дронов-камикадзе, ударных БПЛА Shahed-136 и высокоточных ракет были нейтрализованы цели израильской армии, в том числе в районе аэропорта Бен-Гурион.

«Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и (других районах Израиля) была завершена восемнадцатая волна операции «Правдивое обещание 3», проводившаяся при помощи огромного количества дронов-камикадзе и боевых БПЛА Shahed-136, а также высокоточных ракет на твердом и жидком топливе», – сказано в публикации.

Медведев: США, Иран и Израиль должны молиться, чтобы конфликт не стал глобальным
Медведев: США, Иран и Израиль должны молиться, чтобы конфликт не стал глобальным

Ранее в иранском министерстве иностранных дел заявили, что вооружённые силы начнут наносить удары по американским военным на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты станут прямым участником ирано-израильского конфликта. Тем временем Израиль отчитался об уничтожении ещё одного командира КСИР.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar