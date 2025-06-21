«Правдивое обещание 3»: Иран отрапортовал о безоговорочном успехе ответного удара по Израилю
Иран заявил, что армия страны успешно провела ответный удар по Израилю
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Тегеран объявил о полном успехе своей недавней серии ответных ударов по Израилю. По заявлениям иранской гостелерадиокомпании IRIB, ссылающейся на Корпус стражей исламской революции (КСИР), все намеченные военные объекты и центры оперативной поддержки были успешно поражены и уничтожены.
Речь идёт о восемнадцатой волне операции под кодовым названием «Правдивое обещание 3». Иранские силы утверждают, что с помощью многочисленных дронов-камикадзе, ударных БПЛА Shahed-136 и высокоточных ракет были нейтрализованы цели израильской армии, в том числе в районе аэропорта Бен-Гурион.
«Успешным поражением и уничтожением военных целей и центров оперативной поддержки армии Израиля в аэропорту Бен-Гурион и (других районах Израиля) была завершена восемнадцатая волна операции «Правдивое обещание 3», проводившаяся при помощи огромного количества дронов-камикадзе и боевых БПЛА Shahed-136, а также высокоточных ракет на твердом и жидком топливе», – сказано в публикации.
Ранее в иранском министерстве иностранных дел заявили, что вооружённые силы начнут наносить удары по американским военным на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты станут прямым участником ирано-израильского конфликта. Тем временем Израиль отчитался об уничтожении ещё одного командира КСИР.