В Иране сообщили о гибели 15 военных ПВО и 5 бойцов КСИР под ударами Израиля
ISNA: 15 иранских солдат и офицеров ПВО погибли в результате удара Израиля
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В Иране при ударе Израиля погибли 15 военных. Об этом сообщает агентство ISNA. Они отвечали за работу системы ПВО. Уточняется, что среди погибших бригадные генералы Хасан Текелу и Голам-Али Наджафи, три полковника, два подполковника, два старших лейтенанта, младший лейтенант, главный старшина и четверо рядовых.
«Были объявлены имена 15 бойцов ПВО армии, погибших во время защиты воздушного пространства нашей страны от израильского врага», – говорится в публикации.
Иранское агентство Tasnim добавляет, что пять бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть армии страны) погибли из-за израильского обстрела по провинции Лурестан в западной части Ирана.
Напомним, Израиль начал обстреливать Иран с 13 июня, обвинив страну в тайной ядерной программе. Иранские военные приступили к ответным ударам. Тегеран также обвинил США в потакании израильским властям и пообещал нанести удары по американским военным на Ближнем Востоке, если Штаты официально вступят в военную кампанию Израиля. В Тель-Авиве заявили, что иранские военные уже выпустили 400 ракет, в Израиле 24 человека погибли и более 800 получили ранения. Тегеран в свою очередь говорит о сотнях погибших среди мирного населения из-за израильских обстрелов.