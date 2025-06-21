В Иране сообщили о гибели 15 военных ПВО и 5 бойцов КСИР под ударами Израиля

В Иране при ударе Израиля погибли 15 военных. Об этом сообщает агентство ISNA. Они отвечали за работу системы ПВО. Уточняется, что среди погибших бригадные генералы Хасан Текелу и Голам-Али Наджафи, три полковника, два подполковника, два старших лейтенанта, младший лейтенант, главный старшина и четверо рядовых.

«Были объявлены имена 15 бойцов ПВО армии, погибших во время защиты воздушного пространства нашей страны от израильского врага», – говорится в публикации.

Иранское агентство Tasnim добавляет, что пять бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть армии страны) погибли из-за израильского обстрела по провинции Лурестан в западной части Ирана.