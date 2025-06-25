День дружбы и единения славян: Древние боги и герои, в которых верили наши предки до христианства

Русь приняла христианство относительно поздно. Первой крещёной славянской страной стала Великая Моравия в 831 году. Потом Болгария: их в 864 году крестил князь Борис. Польша была крещена в 966 году. А христианизация Древней Руси была затруднена сопротивлением язычников. Так, покрестить вятичей удалось только в XIII веке, уже после татаро-монгольского нашествия. До перехода в христианскую веру наши предки верили во множество богов. За восемь лет до крещения Руси Владимир хотел создать единую на всю страну систему языческих верований и поставил на холме идолы шести общих для всех восточных славян богов. В честь Дня дружбы и единения славян рассказываем, в кого верили восточные славяне до Иисуса Христа.

Перун

Перун — бог-громовержец, для многих славян был главным в пантеоне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shyjo

Часто Перуна рассматривают как славянскую версию древнегреческого бога Зевса. Но если тот был вписан в пантеон как самый главный и сильный, то с Перуном всё не так однозначно. Да, он был богом-громовержцем и управлял молниями. Перун при этом так же заведовал войной, покровительствовал князю и его дружинникам, обращался в кукушку, но вряд ли был главным богом для обычных славян. Если бы он таковым был — Владимиру не понадобилась бы языческая реформа. Главным деревом этого бога был дуб, а кидал он во врагов громовые стрелы. Такие легенды славяне составляли про каменные наконечники от копий людей каменного века.

Даждьбог

Даждьбог, вопреки названию, не считался богом дождя. С точностью до наоборот. Фото © Shutterstock / FOTODOM / olga.yaromira.ledok

Наши предки почитали Даждьбога в качестве покровителя Солнца. Казалось бы, с таким именем он должен был олицетворять дождь, но нет. На самом деле корень «даждь» в имени употребляется в ином значении, сходном с современным «давать». То есть Даждьбог был богом солнечного света, тепла и плодородия, который давал своим подопечным всевозможные блага. У южных славян есть похожее божество — Дабог. Он попал «на радары» ереси богомилов, и они придумали легенду о том, как Дабог был Сатаной, что правил земным миром до рождения Иисуса Христа. В 980 году Владимир внёс его в свой пантеон.

Стрибог

Стрибог, возможно, происходит от названия «Старый бог», который придумали индоевропейцы, а праславяне перевели со скифского языка. Фото © Wikipedia / SCHLEUSING G. A

Те, кто не считал Перуна главным, скорее всего, почитали таковым Стрибога. По легенде, его имя переводится как «Старый бог». Вятичи считали его создателем всего сущего, самым древним из всех богов. В мифах Древней Руси Стрибог олицетворял ветер и воздух — силы для наших предков такие же мистические, как гром и молния. Но если гром можно было увидеть, то ветер — нет. Только услышать и почувствовать. Кстати, в пантеон Владимира 980 года Стрибог тоже попал. Сейчас учёные считают, что он мог быть божеством-антиподом Даждьбогу. Богом непогоды, злой стороной грома, дождя и туч.

Мокошь

Мокошь, кажется, была единственной женщиной в пантеоне Владимира. Странно, ведь до христианства у него было 800 наложниц. Фото © Wikipedia / Polandhero

Мокошь была одновременно богиней воды и земли. «Матушка-земля, белая берёзонька...» — это про неё. Древние славяне сильно зависели от рек как транспортных артерий их земель и родников как источников чистой питьевой воды. И замечали, что одно включает в себя другое. То есть родники вытекают из-под земли, а реки наделяют почву плодородием. Поэтому Мокошь быстро стала покровительницей плодовитости. Её имя иногда выводят даже от древних кельтов — у тех была богиня Маха, что несла некогда схожие функции. Единственная женщина в пантеоне Владимира.

Велес

Велес считался слишком низкородным для того, чтобы оказываться в пантеоне. Фото © Wikipedia / The Mythology of All Races

Велес не имел практически никакого значения для князей и дружины, но для обычного крестьянина он был всем. Велес контролировал плодовитость и здоровье домашнего скота. То есть отвечал за жизнь смердов-крестьян. Так, в договоре Руси с Византийской империей от 907 года в честь идола Перуна князю Олегу передавалось оружие, а в честь Велеса — золото. В пантеоне Владимира такой бог не оказался. Похоже, различия между славянами и князьями славян были ещё больше, чем мы думали. Возможно, пантеон включал в себя только княжеских, варяжских богов, то есть их славянские аналоги. А скотьего бога там не было, ибо у варяг похожий персонаж не присутствовал.

Сварог

Каким богам поклонялись наши предки до принятия христианства и кто такой Сварог. Фото © Wikipedia / Nikolay Omonov

Сварог для древних славян был богом огня. Вместе с ним существовали его сыновья, Сварожичи, языки пламени. Помимо покровительства огню Сварог был ещё и богом-кузнецом. Как раз в этом виде мы его и встречаем на страницах «Хроник» Иоанна Малалы. Там славянского бога сравнивают с древнегреческим Гефестом. Но есть и другое мнение: говорят, что Сварог — это заимствованный из иранского языка бог Солнца. В пантеоне этого бога нет, его идол Владимир решил на холм не ставить. Но Сварог может быть записан в «Повести временных лет» как Хорс или Семаргл, персонажи, испытавшие на себе явное иранское влияние.

Рожаницы

Владимир мог бы включить в пантеон 980 года и этих женщин. Фото © Wikipedia / Andrey Shishkin

Рожаницы — это три богини, которые определяют судьбу человека перед рождением. Наши предки очень сильно заботились о том, как эти существа отнесутся к их детям. Считалось, что если рожаницы не придут на праздник, то ребёнка может утащить нечистая сила. Поэтому на стол накрывали в том числе специально для них. Кстати, судя по церковной литературе, языческие верования были распространены в народе даже во времена Ивана Грозного. «Устав преподобного Саввы» предлагает задавать женщинам такой исповедальный вопрос: «Не сблудила ли с бабами богомерзкие блуды, не молилася ли вилам или Роду и рожаницам, и Перуну, и Хорсу, и Мокоши, пила и ела?»

Вольга Всеславич

Вольга Всеславич — это герой славянской мифологии. И он с нами действительно с языческих времён. Фото © Wikipedia / Андрей Рябушкин

Вольга Всеславич — это герой славянских былин, самый древний из дошедших до нас богатырей. Иногда его зовут «Волхв Святославич», и всё становится понятным. Волхв — слово, обозначающее у славян языческих жрецов, — просто не мог появиться после 988 года. Вольга умеет разговаривать с рыбами, птицами и зверьми на их языке, а также единственный в славянских верованиях, кому разрешено быть оборотнем. Даже его рождение чудесно: княжна Марфа наступает на змея и случайно беременеет от аспида. Рождается богатырь, что остаётся самым сильным на Руси до встречи с Микулой Селяниновичем.