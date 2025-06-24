Умирающий альянс: В Совфеде заявили, что Трамп медленно сводит НАТО в могилу
Сенатор Климов: Медленная смерть НАТО вредит всему миру
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Европейские столицы испытывают нарастающее беспокойство перед саммитом НАТО, что связывают с изменчивой позицией президента США Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал Андрей Климов, зампред комитета Совфеда по международным делам.
По словам сенатора, изначально Североатлантический альянс формировался исключительно для обслуживания интересов Вашингтона. Сегодня же, на фоне глубоких внутренних разногласий в США, подход Трампа к НАТО значительно отличается от курса его предшественников. Это делает повестку и исход встречи во многом зависимыми от внутриамериканской ситуации.
Климов считает, что главный и, возможно, единственный приоритет Трампа в рамках Альянса – это требование к членам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.
«Вашингтону хочется, чтобы все члены НАТО согласились тратить 5% ВВП на вооружение и военную инфраструктуру альянса. Если же на саммите будет принято то решение, которое Трампу не понравится, то Вашингтон сделает шаг назад и отмежуется от этих решений. Все это подтверждает факт, что НАТО превратился в умирающую организацию и её медленная смерть очень токсична для всего мира», — резюмировал Климов.
Напомним, что саммит Североатлантического альянса в Гааге пройдёт 24–25 июня. Политологи считают, что это мероприятие может стать началом конца НАТО. Кроме того, неясно в каком ключе там будут говорить об Украине, учитывая растущую незаинтересованность США в этой теме. Однако СМИ считают, что страны останутся верны поддержке Киева. При этом расходы на оборону они будут готовы поднять лишь через 10 лет.