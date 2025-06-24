Умирающий альянс: В Совфеде заявили, что Трамп медленно сводит НАТО в могилу

Европейские столицы испытывают нарастающее беспокойство перед саммитом НАТО, что связывают с изменчивой позицией президента США Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал Андрей Климов, зампред комитета Совфеда по международным делам.

По словам сенатора, изначально Североатлантический альянс формировался исключительно для обслуживания интересов Вашингтона. Сегодня же, на фоне глубоких внутренних разногласий в США, подход Трампа к НАТО значительно отличается от курса его предшественников. Это делает повестку и исход встречи во многом зависимыми от внутриамериканской ситуации.

Климов считает, что главный и, возможно, единственный приоритет Трампа в рамках Альянса – это требование к членам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.