Адвокат рассказал, понесут ли сотрудники Шереметьево вину за инцидент с ребёнком

В ситуации с гражданином Белоруссии, швырнувшим ребёнка на пол, нельзя однозначно утверждать о бездействии сотрудников аэропорта Шереметьево. Об этом заявил адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов, поясняя, кто понесёт вину за произошедшее.

«Вероятно, будет проведено внутреннее расследование, по итогам которого кто-то сможет получить выговор. Однако ответственность перед законом у нас в стране индивидуальная, а значит и отвечать за произошедшее виновнику придётся по всей строгости», — отметил Некрасов в беседе с «Постньюс».

Специалист пояснил, что нельзя полагаться исключительно на внешние признаки, чтобы понять, в каком состоянии находится пассажир.