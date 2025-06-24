Адвокат рассказал, понесут ли сотрудники Шереметьево вину за инцидент с ребёнком
Адвокат Некрасов: Сотрудники Шереметьево не могли избежать инцидента с ребёнком
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В ситуации с гражданином Белоруссии, швырнувшим ребёнка на пол, нельзя однозначно утверждать о бездействии сотрудников аэропорта Шереметьево. Об этом заявил адвокат и кандидат юридических наук Андрей Некрасов, поясняя, кто понесёт вину за произошедшее.
«Вероятно, будет проведено внутреннее расследование, по итогам которого кто-то сможет получить выговор. Однако ответственность перед законом у нас в стране индивидуальная, а значит и отвечать за произошедшее виновнику придётся по всей строгости», — отметил Некрасов в беседе с «Постньюс».
Специалист пояснил, что нельзя полагаться исключительно на внешние признаки, чтобы понять, в каком состоянии находится пассажир.
Напомним, что ранее 31-летний мужчина из Белоруссии в аэропорту Шереметьево в зоне выдачи багажа атаковал рядом стоящего малыша. Нападение попало на видео. Неадекват поднял его и швырнул об пол. Сейчас ребёнок находится в коме в тяжёлом состоянии.