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24 июня, 20:47

Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал, почему ребёнок остался один

Отец пострадавшего в Шереметьево: Мать отошла за коляской в момент инцидента

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мать мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, в момент нападения отходила за коляской на несколько минут. Об этом рассказал отец ребёнка в интервью газете «Известия».

«Жена побежала взять коляску, вернулась — сын на земле уже лежит», — рассказал отец.

По его словам, он ожидал семью после приземления рейса. Отец отметил, что мужчина, напавший на ребёнка, до случившегося не проявлял враждебности. Однако во время задержания тот вёл себя неадекватно.

Отца ребёнка, которого кинули на пол в Шереметьево, допросили следователи
Отца ребёнка, которого кинули на пол в Шереметьево, допросили следователи

Напомним, ранее в столичном аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, который в результате инцидента впал в кому. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Следственный комитет предъявил обвинение мужчине по статье о покушении на убийство. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Тимур Хингеев
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