Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал, почему ребёнок остался один

Мать мальчика, пострадавшего в аэропорту Шереметьево, в момент нападения отходила за коляской на несколько минут. Об этом рассказал отец ребёнка в интервью газете «Известия» .

По его словам, он ожидал семью после приземления рейса. Отец отметил, что мужчина, напавший на ребёнка, до случившегося не проявлял враждебности. Однако во время задержания тот вёл себя неадекватно.