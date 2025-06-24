Отца ребёнка, которого кинули на пол в Шереметьево, допросили следователи

Следователи допросили отца мальчика, которого неадекват из Белоруссии бросил на пол в аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, мужчина признан потерпевшим.

«В качестве потерпевшего признан отец ребёнка, с его участием проведён допрос», — говорится в сообщении.