Отца ребёнка, которого кинули на пол в Шереметьево, допросили следователи
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Следователи допросили отца мальчика, которого неадекват из Белоруссии бросил на пол в аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, мужчина признан потерпевшим.
«В качестве потерпевшего признан отец ребёнка, с его участием проведён допрос», — говорится в сообщении.
Сейчас материалы дела продолжают изучать. С камер видеонаблюдения изъяты записи, по ним назначат экспертизу. Инцидент произошёл на фоне конфликта: неизвестный мужчина в зале ожидания аэропорта схватил ребёнка и швырнул его на пол.
Напомним, что вчера вечером в московском аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии совершил нападение на малолетнего ребёнка, который ждал родителей в зоне выдачи багажа. Момент беспричинного всплеска агрессии, когда мужчина поднял малыша и с силой бросил его на пол, был зафиксирован видеокамерами. Во время атаки неадекват находился под воздействием наркотиков — на допросе он с трудом говорил со следователями.