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24 июня, 14:43

Отца ребёнка, которого кинули на пол в Шереметьево, допросили следователи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи допросили отца мальчика, которого неадекват из Белоруссии бросил на пол в аэропорту Шереметьево. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, мужчина признан потерпевшим.

«В качестве потерпевшего признан отец ребёнка, с его участием проведён допрос», — говорится в сообщении.

Сейчас материалы дела продолжают изучать. С камер видеонаблюдения изъяты записи, по ним назначат экспертизу. Инцидент произошёл на фоне конфликта: неизвестный мужчина в зале ожидания аэропорта схватил ребёнка и швырнул его на пол.

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Напомним, что вчера вечером в московском аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии совершил нападение на малолетнего ребёнка, который ждал родителей в зоне выдачи багажа. Момент беспричинного всплеска агрессии, когда мужчина поднял малыша и с силой бросил его на пол, был зафиксирован видеокамерами. Во время атаки неадекват находился под воздействием наркотиков — на допросе он с трудом говорил со следователями.

Милена Скрипальщикова
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