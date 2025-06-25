«Шароварное гестапо»: В Раде рассказали, к чему приведёт участие Зеленского в выборах
Дубинский: Зеленский не удержит власть после окончания конфликта
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сделал резонансное заявление в своём блоге. По его мнению, победа экс-комика Владимира Зеленского на будущих президентских выборах приведёт Украину к катастрофическим последствиям.
«Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы — а я уверен, что такая идея у него есть, — это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание у власти — это и сейчас катастрофа», — написал Дубинский.
Сохранение власти Зеленским означает укрепление существующего режима, которое Дубинский назвал «шароварным гестапо». Это, по его мнению, приведёт к усилению радикальных националистических тенденций — от сноса памятников до расовой дискриминации.
Политик выразил уверенность, что Россия не станет мириться с таким развитием событий и после стратегической паузы, необходимой для наращивания военного потенциала, начнётся новый этап. Он предупредил, что это может создать проблемы для Трампа, подобно тому, как пандемия повлияла на его предвыборную кампанию.
Ранее президент США Трамп прокомментировал возможную встречу с Зеленским. Накануне саммита НАТО в Гааге американский лидер не исключил возможность встречи с экс-комиком, признав его сложное положение. Согласно сообщениям СМИ, встреча может пройти 25 июня, при этом, как отмечает издание Politico, в ходе предстоящего саммита НАТО вряд ли будут приняты какие-либо решения о предоставлении Украине новой военной помощи.