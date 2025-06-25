Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 08:33

«Шароварное гестапо»: В Раде рассказали, к чему приведёт участие Зеленского в выборах

Дубинский: Зеленский не удержит власть после окончания конфликта

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сделал резонансное заявление в своём блоге. По его мнению, победа экс-комика Владимира Зеленского на будущих президентских выборах приведёт Украину к катастрофическим последствиям.

«Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы — а я уверен, что такая идея у него есть, — это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание у власти — это и сейчас катастрофа», — написал Дубинский.

Сохранение власти Зеленским означает укрепление существующего режима, которое Дубинский назвал «шароварным гестапо». Это, по его мнению, приведёт к усилению радикальных националистических тенденций — от сноса памятников до расовой дискриминации.

Политик выразил уверенность, что Россия не станет мириться с таким развитием событий и после стратегической паузы, необходимой для наращивания военного потенциала, начнётся новый этап. Он предупредил, что это может создать проблемы для Трампа, подобно тому, как пандемия повлияла на его предвыборную кампанию.

В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом на саммите НАТО
В Финляндии раскрыли уловку Зеленского перед встречей с Трампом на саммите НАТО

Ранее президент США Трамп прокомментировал возможную встречу с Зеленским. Накануне саммита НАТО в Гааге американский лидер не исключил возможность встречи с экс-комиком, признав его сложное положение. Согласно сообщениям СМИ, встреча может пройти 25 июня, при этом, как отмечает издание Politico, в ходе предстоящего саммита НАТО вряд ли будут приняты какие-либо решения о предоставлении Украине новой военной помощи.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar