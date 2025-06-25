Находящийся под стражей по обвинению в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский сделал резонансное заявление в своём блоге. По его мнению, победа экс-комика Владимира Зеленского на будущих президентских выборах приведёт Украину к катастрофическим последствиям.

«Если Зеленский пойдет под прикрытием договора о минералах на президентские выборы — а я уверен, что такая идея у него есть, — это будет катастрофой для Украины. Конечно, его пребывание у власти — это и сейчас катастрофа», — написал Дубинский.

Сохранение власти Зеленским означает укрепление существующего режима, которое Дубинский назвал «шароварным гестапо». Это, по его мнению, приведёт к усилению радикальных националистических тенденций — от сноса памятников до расовой дискриминации.

Политик выразил уверенность, что Россия не станет мириться с таким развитием событий и после стратегической паузы, необходимой для наращивания военного потенциала, начнётся новый этап. Он предупредил, что это может создать проблемы для Трампа, подобно тому, как пандемия повлияла на его предвыборную кампанию.