«Пока рано»: В Кремле высказались о ситуации с ядерными объектами Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов отметил, что точные данные о повреждениях ядерных объектов Ирана после атак Израиля и США пока недоступны. По словам официального представителя Кремля, они появятся позднее, поэтому следует подождать.

«Я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано. Нужно подождать, пока такие данные появятся», — ответил Песков на вопрос, есть ли у России свои данные, подтверждающие или опровергающие это.

Своим высказыванием Песков опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были полностью стёрты с лица земли ударами, нанесёнными США.