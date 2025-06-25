«Пока рано»: В Кремле высказались о ситуации с ядерными объектами Ирана
Песков: Пока нет точных данных о состоянии ядерных объектов Ирана после атак
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов отметил, что точные данные о повреждениях ядерных объектов Ирана после атак Израиля и США пока недоступны. По словам официального представителя Кремля, они появятся позднее, поэтому следует подождать.
«Я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано. Нужно подождать, пока такие данные появятся», — ответил Песков на вопрос, есть ли у России свои данные, подтверждающие или опровергающие это.
Своим высказыванием Песков опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были полностью стёрты с лица земли ударами, нанесёнными США.
Ранее Песков высказал опасения по поводу существования многочисленных сил, нацеленных на ухудшение российско-иранских связей в условиях обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Это заявление стало ответом на критику аналитиков, утверждавших, что Россия якобы не предоставила Ирану всей необходимой поддержки в текущих боевых действиях.