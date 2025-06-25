Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:42

«Пока рано»: В Кремле высказались о ситуации с ядерными объектами Ирана

Песков: Пока нет точных данных о состоянии ядерных объектов Ирана после атак

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов отметил, что точные данные о повреждениях ядерных объектов Ирана после атак Израиля и США пока недоступны. По словам официального представителя Кремля, они появятся позднее, поэтому следует подождать.

«Я не думаю, что у кого-то сейчас могут быть реалистичные данные. Наверное, пока рано. Нужно подождать, пока такие данные появятся», — ответил Песков на вопрос, есть ли у России свои данные, подтверждающие или опровергающие это.

Своим высказыванием Песков опроверг заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были полностью стёрты с лица земли ударами, нанесёнными США.

В Кремле заявили, что поддерживают тесные контакты с Тегераном
В Кремле заявили, что поддерживают тесные контакты с Тегераном

Ранее Песков высказал опасения по поводу существования многочисленных сил, нацеленных на ухудшение российско-иранских связей в условиях обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Это заявление стало ответом на критику аналитиков, утверждавших, что Россия якобы не предоставила Ирану всей необходимой поддержки в текущих боевых действиях.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar