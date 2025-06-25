Стало известно об обысках в московских квартирах семьи госсекретаря Дагестана

Правоохранительные органы провели обыски сразу в трёх квартирах, которые связаны с родственниками Магомед-Султана Магомедова, недавно задержанного госсекретаря Дагестана. Мероприятия прошли в первой половине дня в одном из жилых домов на севере столицы, сообщает РИА «Новости».

Местные жители рассказали, что в этих квартирах никто не проживает постоянно — туда приезжают лишь время от времени.