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Регион
25 июня, 13:58

Стало известно об обысках в московских квартирах семьи госсекретаря Дагестана

В Москве прошли обыски в квартирах родственников госсекретаря Дагестана Магомедова

Обложка © ТАСС / News Team / Расулов Сергей

Обложка © ТАСС / News Team / Расулов Сергей

Правоохранительные органы провели обыски сразу в трёх квартирах, которые связаны с родственниками Магомед-Султана Магомедова, недавно задержанного госсекретаря Дагестана. Мероприятия прошли в первой половине дня в одном из жилых домов на севере столицы, сообщает РИА «Новости».

Местные жители рассказали, что в этих квартирах никто не проживает постоянно — туда приезжают лишь время от времени.

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Напомним, что госсекретарю Дагестана Магомеду-Султану Магомедову принадлежат несколько объектов недвижимости, среди которых — огромный четырёхэтажный замок площадью около 4000 квадратных метров в Махачкале. Сегодня, 25 июня, силовики провели там обыски, а также задержали Магомедова по подозрению в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза».

Милена Скрипальщикова
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