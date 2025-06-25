Стало известно об обысках в московских квартирах семьи госсекретаря Дагестана
В Москве прошли обыски в квартирах родственников госсекретаря Дагестана Магомедова
Обложка © ТАСС / News Team / Расулов Сергей
Правоохранительные органы провели обыски сразу в трёх квартирах, которые связаны с родственниками Магомед-Султана Магомедова, недавно задержанного госсекретаря Дагестана. Мероприятия прошли в первой половине дня в одном из жилых домов на севере столицы, сообщает РИА «Новости».
Местные жители рассказали, что в этих квартирах никто не проживает постоянно — туда приезжают лишь время от времени.
Напомним, что госсекретарю Дагестана Магомеду-Султану Магомедову принадлежат несколько объектов недвижимости, среди которых — огромный четырёхэтажный замок площадью около 4000 квадратных метров в Махачкале. Сегодня, 25 июня, силовики провели там обыски, а также задержали Магомедова по подозрению в незаконной приватизации крупного предприятия «Дагнефтебаза».