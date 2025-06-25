Бесполезный жест: Офицер объяснил, почему прибалты не смогут закрыться от РФ минными полями

Планы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии по минированию границ с Россией вызвали скептическую реакцию военных экспертов. Офицер запаса Олег Шаландин назвал эту затею «политическим театром», лишённым практического смысла.

«Чисто технически районы суши, по которым проходят наши государственные границы с соседями, теоретически заминировать, конечно, можно. Смысла практического я пока не вижу. Более того, у них нет такого количества противотанковых, противопехотных мин, чтобы создать уверенную хорошую полосу минирования по всей линии государственной границы», — заявил ветеран боевых действий в беседе с «Царьградом».

Эксперт обратил внимание на естественные препятствия: карельские болота делают любые минные поля неэффективными, а поддержание таких заграждений потребует непомерных затрат. Кроме того, Россия не собирается ни на кого нападать, поэтому вся эта затея — чистой воды истерия, подчеркнул Шаландин.