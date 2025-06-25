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25 июня, 14:05

Бесполезный жест: Офицер объяснил, почему прибалты не смогут закрыться от РФ минными полями

Офицер Шаландин: У Прибалтики не хватит мин, чтобы закрыть ими границу с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Falkowskyi

Планы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии по минированию границ с Россией вызвали скептическую реакцию военных экспертов. Офицер запаса Олег Шаландин назвал эту затею «политическим театром», лишённым практического смысла.

«Чисто технически районы суши, по которым проходят наши государственные границы с соседями, теоретически заминировать, конечно, можно. Смысла практического я пока не вижу. Более того, у них нет такого количества противотанковых, противопехотных мин, чтобы создать уверенную хорошую полосу минирования по всей линии государственной границы», — заявил ветеран боевых действий в беседе с «Царьградом».

Эксперт обратил внимание на естественные препятствия: карельские болота делают любые минные поля неэффективными, а поддержание таких заграждений потребует непомерных затрат. Кроме того, Россия не собирается ни на кого нападать, поэтому вся эта затея — чистой воды истерия, подчеркнул Шаландин.

По мнению аналитика, истинная цель прибалтийских политиков — не укрепление безопасности, а демонстрация лояльности НАТО в надежде получить послабления по военным взносам. Это типичная попытка выдать желаемое за действительное, прикрываясь мнимой российской угрозой, резюмировал эксперт, назвав инициативу очередным бесполезным жестом.

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Напомним, что неделей ранее финский парламент принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, производство и хранение противопехотных мин. За неделю до этого аналогичный шаг совершил президент Эстонии.

Юрий Лысенко
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