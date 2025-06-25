Бесполезный жест: Офицер объяснил, почему прибалты не смогут закрыться от РФ минными полями
Офицер Шаландин: У Прибалтики не хватит мин, чтобы закрыть ими границу с Россией
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Планы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии по минированию границ с Россией вызвали скептическую реакцию военных экспертов. Офицер запаса Олег Шаландин назвал эту затею «политическим театром», лишённым практического смысла.
«Чисто технически районы суши, по которым проходят наши государственные границы с соседями, теоретически заминировать, конечно, можно. Смысла практического я пока не вижу. Более того, у них нет такого количества противотанковых, противопехотных мин, чтобы создать уверенную хорошую полосу минирования по всей линии государственной границы», — заявил ветеран боевых действий в беседе с «Царьградом».
Эксперт обратил внимание на естественные препятствия: карельские болота делают любые минные поля неэффективными, а поддержание таких заграждений потребует непомерных затрат. Кроме того, Россия не собирается ни на кого нападать, поэтому вся эта затея — чистой воды истерия, подчеркнул Шаландин.
По мнению аналитика, истинная цель прибалтийских политиков — не укрепление безопасности, а демонстрация лояльности НАТО в надежде получить послабления по военным взносам. Это типичная попытка выдать желаемое за действительное, прикрываясь мнимой российской угрозой, резюмировал эксперт, назвав инициативу очередным бесполезным жестом.
Напомним, что неделей ранее финский парламент принял решение о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещала использование, производство и хранение противопехотных мин. За неделю до этого аналогичный шаг совершил президент Эстонии.