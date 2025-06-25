Приплывший из Стамбула кот Бурак начал проявлять свой восточный характер в России

Кот по кличке Бурак, который незаметно перебрался в Россию на борту военного корабля из Стамбула, прижился на новой родине и теперь раскрывает свой настоящий восточный нрав. Об этом рассказала зооволонтёр Лусина Коршунова.

По словам Коршуновой, пушистый «нелегал» чувствует себя уверенно и спокойно — ведёт размеренную кошачью жизнь, но требует к себе особого отношения.

«У него характер восточный. Такой настоящий восточный мужчина: ему нужно, чтобы его любили, чтобы за ним ухаживали, чтобы всё внимание было только ему», — объяснила волонтёр в беседе с «Рен-ТВ».