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25 июня, 14:27

Приплывший из Стамбула кот Бурак начал проявлять свой восточный характер в России

Волонтёр Коршунова: Кот-нелегал Бурак проявляет свой восточный характер в России

Кот по кличке Бурак. Обложка © VK / Транспортная группа FESCO

Кот по кличке Бурак. Обложка © VK / Транспортная группа FESCO

Кот по кличке Бурак, который незаметно перебрался в Россию на борту военного корабля из Стамбула, прижился на новой родине и теперь раскрывает свой настоящий восточный нрав. Об этом рассказала зооволонтёр Лусина Коршунова.

По словам Коршуновой, пушистый «нелегал» чувствует себя уверенно и спокойно — ведёт размеренную кошачью жизнь, но требует к себе особого отношения.

«У него характер восточный. Такой настоящий восточный мужчина: ему нужно, чтобы его любили, чтобы за ним ухаживали, чтобы всё внимание было только ему», — объяснила волонтёр в беседе с «Рен-ТВ».

Сейчас Бурак проживает в доме сотрудницы таможни. По заверению волонтёра, несмотря на внезапный «переезд» через Чёрное море, кот легко адаптировался и, судя по всему, покидать Россию уже не собирается.

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Уплывший из Стамбула в Россию кот-иммигрант Бурак обрёл семью

Напомним, история о турецком коте-иммигранте стала достоянием общественности в марте — усатый пассажир тайком пробрался на российский корабль и без билета доплыл до Новороссийска. А накануне Life.ru сообщал, что Бурак обзаведётся российской пропиской и останется жить в нашей стране.

Мария Любицкая
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