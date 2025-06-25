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25 июня, 16:29

Убивший сотрудника МАДИ боец Ахъядов* заявил, что действовал по приказу джинна

Экс-боец ММА Ахъядов*: Джинн заставил меня убить сотрудника МАДИ

Ламберд Ахъядов*. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

Ламберд Ахъядов*. Обложка © VK / ACA MMA | Absolute Championship Akhmat

В зале суда продолжается слушание дела Ламберда Ахъядова*, бойца смешанных единоборств, который признался в убийстве сотрудника Московского автомобильного дорожного института (МАДИ) в парке Зарядье. На заседании Ахъядов заявил, что на его действия повлияли голоса, которые он воспринимал как указания джинна.

«Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса, я сначала думал, это джинн говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане», — заявил Ахъядов*.

Проведённая экспертиза признала Ахъядова* вменяемым и не нуждающимся в применении мер медицинского характера, что ставит под сомнение его аргументы о влиянии «джинна». Прокурор, учитывая тяжесть преступления, запросил для бойца пожизненное заключение.

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Напомним, что сотрудник МАДИ был убит 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной. Он снимал припаркованные автомобили, когда к нему подошёл незнакомец и потребовал прекратить съёмку. Во время конфликта злоумышленник нанёс инспектору 16 ножевых ранений.

* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Полина Никифорова
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