Убивший сотрудника МАДИ боец Ахъядов* заявил, что действовал по приказу джинна

В зале суда продолжается слушание дела Ламберда Ахъядова*, бойца смешанных единоборств, который признался в убийстве сотрудника Московского автомобильного дорожного института (МАДИ) в парке Зарядье. На заседании Ахъядов заявил, что на его действия повлияли голоса, которые он воспринимал как указания джинна.

«Я уже два с половиной года сижу, у меня сейчас голоса, я сначала думал, это джинн говорит… Когда я вернулся в Россию, меня голоса это вынудили сделать, я ночами не спал, был в это время как в тумане», — заявил Ахъядов*.

Проведённая экспертиза признала Ахъядова* вменяемым и не нуждающимся в применении мер медицинского характера, что ставит под сомнение его аргументы о влиянии «джинна». Прокурор, учитывая тяжесть преступления, запросил для бойца пожизненное заключение.

Напомним, что сотрудник МАДИ был убит 31 декабря 2022 года на Москворецкой набережной. Он снимал припаркованные автомобили, когда к нему подошёл незнакомец и потребовал прекратить съёмку. Во время конфликта злоумышленник нанёс инспектору 16 ножевых ранений.