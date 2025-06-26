Ученицы Лесли домогались до мужчин в центре Москвы по его заданию

Ученицы блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) в центре Москвы домогались до прохожих мужчин и снимали происходящее на камеру. Предполагается, что данный ход предназначен для привлечения внимания к персоне Лесли, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

«Домогательства до нас в центре Москвы сегодня. Ответка нам. Вот интересно, что сейчас скажет на это Мизулина, Собчак и Милонов. Как же наше личное пространство? Порекомендую мужчинам завести уголовное дело на девушек, словить их и судить!» — написал Кириллов.