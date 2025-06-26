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Регион
25 июня, 23:51

Росавиация сообщила о снятии ограничений во Внуково и аэропорту Калуги

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Обложка © Freepik / rawpixel.com

Во Внуково и аэропорту Калуги (Грабцево) возобновлены приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — пишет ведомство.

ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог
ПВО продолжает отражать атаку украинских дронов на Таганрог

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника над территорией столицы. Позже расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе над Зеленоградом.

Антон Голыбин
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