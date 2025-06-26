Росавиация сообщила о снятии ограничений во Внуково и аэропорту Калуги

Во Внуково и аэропорту Калуги (Грабцево) возобновлены приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении силами ПВО украинского беспилотника над территорией столицы. Позже расчёты противовоздушной обороны уничтожили ещё один БПЛА, атаковавший Московский регион. Местные жители сообщили, что слышали не менее шести взрывов в небе над Зеленоградом.