Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* может быть связан с подготовкой переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации агентства, Каспаров* познакомил южносуданского оппозиционного лидера Питера Аджака с финансистом Робертом Граньери из Уолл-стрит. После этой встречи Граньери выделил семь миллионов долларов на закупку вооружения.

«Обвинительное заключение похоже на сценарий фильма: сотрудник Гарварда и ещё один активист якобы хотели купить автоматы АК-47, ракеты «Стингер» и гранаты, чтобы свергнуть правительство Южного Судана. Чего им не хватало, так это достаточного количества денег», — говорится в статье.

Экс-чемпион отвергает свою причастность к этим событиям. Он заявил, что большую часть жизни посвятил защите прав и продвижению демократии по всему миру. Власти США не предъявляли обвинения ни Каспарову*, ни Граньери.