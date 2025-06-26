Каспаров* может быть причастен к финансированию переворота в Южном Судане
Bloomberg: Каспаров* мог участвовать в подготовке госпереворота в Южном Судане
Гарри Каспаров*. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Garry Kasparov*
Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров* может быть связан с подготовкой переворота в Южном Судане. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно информации агентства, Каспаров* познакомил южносуданского оппозиционного лидера Питера Аджака с финансистом Робертом Граньери из Уолл-стрит. После этой встречи Граньери выделил семь миллионов долларов на закупку вооружения.
«Обвинительное заключение похоже на сценарий фильма: сотрудник Гарварда и ещё один активист якобы хотели купить автоматы АК-47, ракеты «Стингер» и гранаты, чтобы свергнуть правительство Южного Судана. Чего им не хватало, так это достаточного количества денег», — говорится в статье.
Экс-чемпион отвергает свою причастность к этим событиям. Он заявил, что большую часть жизни посвятил защите прав и продвижению демократии по всему миру. Власти США не предъявляли обвинения ни Каспарову*, ни Граньери.
Напомним, Гарри Каспаров* был включён в список террористов и экстремистов 6 марта 2024 года. Он покинул РФ ещё в 2013 году. В мае 2022 года Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов. Позднее суд Сыктывкара заочно арестовал шахматиста по обвинению в создании террористического общества.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов, а также включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.