«Результат никакой»: Звезда «Интернов» вспомнила, как её «надул» известный косметолог

Известная российская актриса театра и кино Светлана Пермякова рассказала о конфликте с косметологом, который попытался присвоить результаты звезды «Интернов» по похудению. В своё время она обращалась к Карлу Тавберидзе, визит не принёс плодов, однако у специалиста остались фотографии артистки.

«Эти фото «до» и «после» сделаны нечестно. Я действительно один раз была у Карла Тавберидзе более пяти лет назад, на одной процедуре. Тогда нам дали подписать стандартную форму согласия на съёмку, и мы, как это часто бывает, доверились врачу и подписали. Но результат оказался никаким...» — отметила собеседница Леди Mail.

Актриса дополнила, что клиника проигнорировала её недовольство. Более того, сотрудники использовали фото Пермяковой для рекламы. Тогда артистка и её директор начали писать в соцсетях косметолога с просьбой не публиковать фотографии. В ответ их заблокировали.

Спустя годы у Пермяковой появились заметные изменения, однако вышеуказанный косметолог к этим результатам отношения не имеет, уверена звезда, хотя и пытается приписать себе чужие труды. Актриса опасается, что рекламе косметолога могут поверить другие женщины. К слову, на контакт с бывшей клиенткой он не идёт.

«Когда мы увидели, что снимки используются для рекламы, я и мой директор неоднократно писали с просьбой не публиковать эти фото. В ответ нас просто заблокировали. Не только меня и Максима, но даже аккаунт моей дочери, с которого отправили последнюю просьбу. Это абсолютно бессовестное поведение», — возмутилась Пермякова.