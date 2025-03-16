«Где таинственный папа?» Пермякова объяснила, почему из роддома её забирал Охлобыстин

Актриса Светлана Пермякова, которая смогла стать матерью только в 40 лет благодаря процедуре ЭКО, рассказала, почему из роддома с дочкой Варварой в 2012 году её забирал коллега со сериалу «Интерны» Иван Охлобыстин. Об этом Пермякова рассказала в эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ.

Девочка родилась от 21-летнего возлюбленного Максима Скрябина, но несмотря на критику, Светлана была уверена, что он станет достойным отцом. Буквально за месяц до родов актриса узнала о предательстве — Скрябин признался, что влюбился в другую, но артистка поддержала и успокоила любимого. Переживания всё-таки были — прямо со съёмочной площадки будущая мама попала в больницу из-за угрозы выкидыша.

Врачи смогли стабилизировать состояние артистки и она родила в положенный срок здоровую дочь Варвару. Новость о рождении ребёнка Пермякова тщательно скрывала. Когда актрису с дочкой выписали, к ним приехал коллега со сериалу Иван Охлобыстин.

«Тогда были съёмки «Интернов», и наши ещё отношения с Максимом не были настолько публичными. Всем же очень хотелось эту жареную новость – от кого родила, где же этот папа таинственный. Поэтому мы поговорили с Иваном Ивановичем Охлобыстиным. Они приехали всей семьёй. Ну как бы Люба родила, и вот встречает доктор Быков», — рассказала Пермякова.