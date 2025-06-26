В США назвали причины, почему ВКС РФ делают ставку на Су-35
MWM: ВКС РФ нарастили закупки истребителей Су-35 из-за их превосходства на СВО
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Объединённая авиастроительная корпорация (корпорация «Ростех») поставила очередную партию Су-35С для российских ВКС. Все самолёты созданы в рамках гособоронзаказа, их количество не раскрывается. Об этом рассказали в пресс-службе самой компании.
«Объединённая авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России очередные новые самолёты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа», — сказано в заявлении.
В компании подчеркнули, что Су-35С прошли полный цикл заводских испытаний. Там добавили, что лётчики высоко оценивают лётные характеристики бортов, которые могут использовать широкую линейку вооружений и способны к сложному маневрированию в воздухе. В «Ростехе» также пообещали сохранить темпы производства самолётов и даже нарастить их выпуск на 30% к 2030 году.
Как утверждает Military Watch Magazine (MWM), российская армия обзавелась новой партией Су-35С, так как эти самолёты доказали свою безотказность в зоне СВО. На их счету множество побед в воздушных боях с ВСУ, при этом сами Су-35С не получают даже повреждений, пишет издание.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом вопросам вооружения, заявил, что благодаря решениям, принятым более 15 лет назад, Россия сейчас способна самостоятельно производить всё необходимое вооружение.