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26 июня, 09:45

В США назвали причины, почему ВКС РФ делают ставку на Су-35

MWM: ВКС РФ нарастили закупки истребителей Су-35 из-за их превосходства на СВО

Обложка © Wikipedia / Rulexip

Обложка © Wikipedia / Rulexip

Объединённая авиастроительная корпорация (корпорация «Ростех») поставила очередную партию Су-35С для российских ВКС. Все самолёты созданы в рамках гособоронзаказа, их количество не раскрывается. Об этом рассказали в пресс-службе самой компании.

«Объединённая авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») передала Минобороны России очередные новые самолёты Су-35С, изготовленные в рамках гособоронзаказа», — сказано в заявлении.

В компании подчеркнули, что Су-35С прошли полный цикл заводских испытаний. Там добавили, что лётчики высоко оценивают лётные характеристики бортов, которые могут использовать широкую линейку вооружений и способны к сложному маневрированию в воздухе. В «Ростехе» также пообещали сохранить темпы производства самолётов и даже нарастить их выпуск на 30% к 2030 году.

Как утверждает Military Watch Magazine (MWM), российская армия обзавелась новой партией Су-35С, так как эти самолёты доказали свою безотказность в зоне СВО. На их счету множество побед в воздушных боях с ВСУ, при этом сами Су-35С не получают даже повреждений, пишет издание.

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Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом вопросам вооружения, заявил, что благодаря решениям, принятым более 15 лет назад, Россия сейчас способна самостоятельно производить всё необходимое вооружение.

Татьяна Миссуми
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