Песков: Тезис «мир через силу» в отношении России неприменим
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Тезис «мир через силу» в отношении России неприменим и не поможет достичь поставленных целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — подчеркнул Песков.
Как отметил представитель Кремля, подобные подходы противоречат логике дипломатического урегулирования. По его словам, Россия остаётся открытой для конструктивного диалога, но будет жёстко пресекать любые попытки давления.
Ранее Песков сообщил, что западные страны раздувают миф о российской угрозе, чтобы оправдать свои финансовые вливания в оборонную промышленность и дальнейшие поставки вооружений Украине. Его заявление последовало за призывами НАТО к увеличению расходов на системы ПВО и ПРО, что, по мнению альянса, значительно повысит обороноспособность Запада. Генсек НАТО также выразил уверенность в том, что «российская угроза» сохранится даже после завершения украинского конфликта.