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26 июня, 12:57

Песков: Тезис «мир через силу» в отношении России неприменим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тезис «мир через силу» в отношении России неприменим и не поможет достичь поставленных целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — подчеркнул Песков.

Как отметил представитель Кремля, подобные подходы противоречат логике дипломатического урегулирования. По его словам, Россия остаётся открытой для конструктивного диалога, но будет жёстко пресекать любые попытки давления.

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Ранее Песков сообщил, что западные страны раздувают миф о российской угрозе, чтобы оправдать свои финансовые вливания в оборонную промышленность и дальнейшие поставки вооружений Украине. Его заявление последовало за призывами НАТО к увеличению расходов на системы ПВО и ПРО, что, по мнению альянса, значительно повысит обороноспособность Запада. Генсек НАТО также выразил уверенность в том, что «российская угроза» сохранится даже после завершения украинского конфликта.

Александр Юнашев
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