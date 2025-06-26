Песков: Тезис «мир через силу» в отношении России неприменим

Тезис «мир через силу» в отношении России неприменим и не поможет достичь поставленных целей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мир через силу, в отношении Российской Федерации этот тезис вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей», — подчеркнул Песков.