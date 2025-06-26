В ЕС призвали обзавестись многомиллионной «армией дронов» для защиты от «агрессивной» России

Евросоюз должен всерьёз задуматься о создании «армии беспилотников», так как Россия попытается обрушить все свои дроны на страны ЕС в случае «нападения». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Sky News.

«У России может быть около 5 миллионов беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — подчеркнул он.

По его мнению, сейчас у Европы мало шансов одолеть «воинствующую» Россию, армия которой получила богатый опыт ведения боёв во время СВО. Еврокомиссар напомнил, что в 2025 году Украина собирается выпустить свыше 4 миллионов беспилотников с учётом того, что линия фронта составляет порядка 1200 километров.