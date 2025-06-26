В ЕС призвали обзавестись многомиллионной «армией дронов» для защиты от «агрессивной» России
Еврокомиссар Кубилюс: Европе нужна «армия дронов» на случай нападения России
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Евросоюз должен всерьёз задуматься о создании «армии беспилотников», так как Россия попытается обрушить все свои дроны на страны ЕС в случае «нападения». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью Sky News.
«У России может быть около 5 миллионов беспилотников, поэтому нам нужны возможности, превышающие эти, чтобы одержать победу», — подчеркнул он.
По его мнению, сейчас у Европы мало шансов одолеть «воинствующую» Россию, армия которой получила богатый опыт ведения боёв во время СВО. Еврокомиссар напомнил, что в 2025 году Украина собирается выпустить свыше 4 миллионов беспилотников с учётом того, что линия фронта составляет порядка 1200 километров.
Кубилюс добавил, что его родная Литва имеет с Россией общую границу, длина которой доходит до 900 километров, а значит понадобится как минимум 3 миллиона дронов в год для отражения «российской агрессии». Евроминистр посетовал, что на данный момент только Москва и Киев располагают «армиями дронов», а вот европейским странам придётся наращивать производство БПЛА, а это неминуемые вложения в кадры и заводское оборудование. Кубилюс не исключил, что Россия «атакует» Европу в течение пяти ближайших лет.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) напомнил, что Россия может ответить на внешнюю агрессию только зеркально, что закреплено в положениях ядерной доктрины страны. Однако западные страны наперебой соревнуются в запугивании собственного населения «российской агрессией». Также Путин отметил, что РФ учтёт негативный опыт, связанный с поражением дорогой техники дронами.