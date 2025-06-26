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26 июня, 13:23

Суд арестовал мужчину, бросившего ребёнка на пол в Шереметьево

Обложка © СК РФ

Обложка © СК РФ

Суд в Химках арестовал на два месяца 31-летнего мужчину, который 23 июня в аэропорту «Шереметьево» с силой швырнул на пол двухлетнего ребёнка. Инцидент произошёл в зоне прилёта — ребёнок получил тяжёлые травмы головы и был экстренно госпитализирован.

По данным следствия, обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения и ожидал пересадку на рейс в другую страну. Очевидцы происшествия задержали его до прибытия полиции. Пострадавшего ребёнка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии им. Рошаля. Врачи диагностировали у мальчика черепно-мозговую травму, переломы, ушиб мозга и внутричерепную гематому. Сейчас он находится в медикаментозной коме на аппарате ИВЛ.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Мужчине грозит до 20 лет колонии. Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Известно, что задержанный — гражданин Беларуси, прилетевший в Россию из Каира. Отец ребёнка признан потерпевшим и уже дал показания.

Марина Фещенко
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