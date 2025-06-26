Основатель Группы Родина объяснил, как накачать рынок недвижимости «порцией адреналина»
Предприниматель Щекин призвал девелоперов развивать креативные пространства
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Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин в ходе выступления на форуме недвижимости «Движение» призвал девелоперов активнее взаимодействовать с лидерами креативных индустрий, чтобы «драйвить» экономику и рынок недвижимости «порцией адреналина». Кроме того, предприниматель рассказал о сотрудничестве с государством в профильных сферах.
«Перед девелоперским сообществом стоит чёткая и понятная задача — включиться в работу над проектом государственной стратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа дал президент на заседании ПМЭФ, и мы этот сигнал услышали», — цитирует Щекина 360.ru.
По его словам, Группа Родина уже занимается проектированием и созданием деловых пространств, отвечающих требованиям креативных индустрий от архитектуры и дизайна до медиа и исполнительского искусства, а также сектора видеоигр и программного обеспечения. Данные отрасли входят в топ-16 перспективных секторов креативной экономики, подчеркнул предприниматель.
Напомним, с 1 июля начнутся перемены на рынке первичной недвижимости. Life.ru уже выяснил, что будет с ценами на квартиры. Кроме того, россиянам объяснили, какую недвижимость лучше не покупать на маткапитал.