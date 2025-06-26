Основатель Группы Родина объяснил, как накачать рынок недвижимости «порцией адреналина»

Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин в ходе выступления на форуме недвижимости «Движение» призвал девелоперов активнее взаимодействовать с лидерами креативных индустрий, чтобы «драйвить» экономику и рынок недвижимости «порцией адреналина». Кроме того, предприниматель рассказал о сотрудничестве с государством в профильных сферах.

«Перед девелоперским сообществом стоит чёткая и понятная задача — включиться в работу над проектом государственной стратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа дал президент на заседании ПМЭФ, и мы этот сигнал услышали», — цитирует Щекина 360.ru.