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26 июня, 14:38

Основатель Группы Родина объяснил, как накачать рынок недвижимости «порцией адреналина»

Предприниматель Щекин призвал девелоперов развивать креативные пространства

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Основатель и совладелец Группы Родина Владимир Щекин в ходе выступления на форуме недвижимости «Движение» призвал девелоперов активнее взаимодействовать с лидерами креативных индустрий, чтобы «драйвить» экономику и рынок недвижимости «порцией адреналина». Кроме того, предприниматель рассказал о сотрудничестве с государством в профильных сферах.

«Перед девелоперским сообществом стоит чёткая и понятная задача — включиться в работу над проектом государственной стратегии по развитию креативной экономики. Поручение по разработке такого документа дал президент на заседании ПМЭФ, и мы этот сигнал услышали», — цитирует Щекина 360.ru.

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По его словам, Группа Родина уже занимается проектированием и созданием деловых пространств, отвечающих требованиям креативных индустрий от архитектуры и дизайна до медиа и исполнительского искусства, а также сектора видеоигр и программного обеспечения. Данные отрасли входят в топ-16 перспективных секторов креативной экономики, подчеркнул предприниматель.

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Борис Эльфанд
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