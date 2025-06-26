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26 июня, 14:59

«Глаза не открывает»: Отец рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего от рук неадеквата в Шереметьево

Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика сообщил, что он не может открыть глаза

Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал, отец мальчика, который пострадал от действий агрессивного пассажира в аэропорту Шереметьево, рассказал о его текущем состоянии. По словам мужчины, ребёнок может двигать руками и ногами, но глаза остаются закрытыми. Прогнозов пока нет, потребуется время для восстановления.

Отец пострадавшего в аэропорту ребёнка рассказал, что он не может открыть глаза. Видео © Life.ru

«Пока ничего не изменилось. Я только часик назад с доктором общался. <...> Только ждать [остаётся]. Сказали, что поменяли лекарства и смотрят, что будет. <...> Дёргает руками и ногами, но глаза не открывает», — сказал он.

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Напомним, в аэропорту Шереметьево произошло жестокое нападение на двухлетнего ребёнка, который в результате инцидента впал в кому. У него диагностированы серьёзные травмы: сломаны позвоночник и череп. Однако врачи отмечают, что все рефлексы уже пришли в норму.

Обложка © Life.ru

Анастасия Никонорова
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