«Глаза не открывает»: Отец рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего от рук неадеквата в Шереметьево

Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал, отец мальчика, который пострадал от действий агрессивного пассажира в аэропорту Шереметьево, рассказал о его текущем состоянии. По словам мужчины, ребёнок может двигать руками и ногами, но глаза остаются закрытыми. Прогнозов пока нет, потребуется время для восстановления.

Отец пострадавшего в аэропорту ребёнка рассказал, что он не может открыть глаза. Видео © Life.ru

«Пока ничего не изменилось. Я только часик назад с доктором общался. <...> Только ждать [остаётся]. Сказали, что поменяли лекарства и смотрят, что будет. <...> Дёргает руками и ногами, но глаза не открывает», — сказал он.