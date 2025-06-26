Ещё одна страна захотела присоединиться к ЕАЭС в статусе наблюдателя

Никарагуа официально подала заявку на получение статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам Ортеги Мурильо, для Никарагуа это является важной целью, и страна готова выполнить все необходимые процедуры для получения статуса. Он отметил, что Никарагуа уже активно сотрудничает с Россией и Белоруссией в различных крупных проектах, включая медицину, фармацевтику и поставки оборудования.