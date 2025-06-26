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26 июня, 20:45

Ещё одна страна захотела присоединиться к ЕАЭС в статусе наблюдателя

Никарагуа запросила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе

Никарагуа официально подала заявку на получение статуса государства-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом сообщил спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам взаимодействия с Россией Лауреано Ортега Мурильо на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

По словам Ортеги Мурильо, для Никарагуа это является важной целью, и страна готова выполнить все необходимые процедуры для получения статуса. Он отметил, что Никарагуа уже активно сотрудничает с Россией и Белоруссией в различных крупных проектах, включая медицину, фармацевтику и поставки оборудования.

Спецпредставитель подчеркнул значимость ЕАЭС для развития сотрудничества между братскими народами, отметив, что союз способствует созданию справедливого мира и взаимной выгоды. Ортега Мурильо также добавил, что Никарагуа стремится стать финансово-экономической платформой для других государств, несмотря на свою небольшую экономику.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными странами. За 10 лет работы союз вырос в успешное интеграционное объединение, подчеркнул глава государства.

Обложка © unsplash.com / Azzedine Rouichi

Юния Ларсон
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