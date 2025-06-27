Американка пять лет сдавала жильё родственникам, скрывая, что она владелица дома

33-летняя жительница США (имя не разглашается) оказалась в центре необычного семейного конфликта, связанного с арендой жилья. История, опубликованная на Reddit, вызвала бурное обсуждение среди пользователей платформы.

Незадолго до пандемии женщина приобрела просторный дом с чердаком и подвалом, которые переоборудовала в две отдельные студии. Когда её младшие сестры остались без жилья, она предложила им поселиться в основном здании по льготной ставке, покрывающей лишь коммунальные расходы. Позже к ним присоединились подруга сестёр и её знакомый, которые также платили значительно ниже рыночной стоимости аренды.

Все жильцы подписали стандартный договор аренды, однако никто из них не обратил внимания на имя владельца недвижимости. Правда всплыла случайно, когда одна из гостей поинтересовалась, не сдаётся ли в доме ещё одна комната. В ответ услышала: «Нет, я использую её как офис. Да и зачем мне платить за комнату в собственном доме?»

Это откровение вызвало бурную реакцию. Сёстры обвинили хозяйку в манипуляциях, заявив, что платить родственнице несправедливо. Другие жильцы потребовали дополнительного снижения арендной платы, ссылаясь на «особые отношения».