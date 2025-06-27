В Японии впервые за три года повесили маньяка за убийство девяти человек

В Японии впервые за три года привели в исполнение смертный приговор. На казнь, состоявшуюся 27 числа, отправили 34-летнего Такахиро Сираиси, который убил девять человек в течение двух месяцев в 2017 году, сообщает телеканал NHK.

Сираиси жил в Дзаме, префектура Канагава, недалеко от Токио. Следствие установило, что он заманивал подростков и молодых людей в депрессии через социальные сети. После этого он насиловал и убивал своих жертв. Преступления раскрылись случайно. Брат одной из пропавших девушек нашел переписку с Сираиси, где обсуждалась возможность самоубийства.

Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители нашли головы и части тел восьми человек. Для идентификации жертв полиция провела анализ ДНК. Позже Сираиси признался в преступлениях.

«Утром 27-го числа Сираиси был казнён в Токийском следственном изоляторе, где он находился», — указано в материале.