СМИ узнали о приказах ЦАХАЛ стрелять по мирным жителям Газы

Израильская армия (ЦАХАЛ) оказалась в центре скандала, связанного с действиями своих солдат в секторе Газа. По информации, опубликованной газетой Haaretz со ссылкой на военнослужащих, в течение последнего месяца командиры ЦАХАЛ отдавали приказы об открытии огня по гражданским лицам, не представляющим прямой угрозы, вблизи пунктов распределения гуманитарной помощи.

Как утверждается в материале издания, офицеры и солдаты ЦАХАЛ признались, что получали распоряжения стрелять по скоплениям людей с целью их разгона, даже если было очевидно, что эти люди не представляют опасности. Один из солдат выразил обеспокоенность, заявив о нарушении моральных принципов, принятых в Армии обороны Израиля.