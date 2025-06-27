СМИ узнали о приказах ЦАХАЛ стрелять по мирным жителям Газы
Haaretz: В ЦАХАЛ приказывали стрелять по палестинцам у пунктов выдачи гумпомощи
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Израильская армия (ЦАХАЛ) оказалась в центре скандала, связанного с действиями своих солдат в секторе Газа. По информации, опубликованной газетой Haaretz со ссылкой на военнослужащих, в течение последнего месяца командиры ЦАХАЛ отдавали приказы об открытии огня по гражданским лицам, не представляющим прямой угрозы, вблизи пунктов распределения гуманитарной помощи.
Как утверждается в материале издания, офицеры и солдаты ЦАХАЛ признались, что получали распоряжения стрелять по скоплениям людей с целью их разгона, даже если было очевидно, что эти люди не представляют опасности. Один из солдат выразил обеспокоенность, заявив о нарушении моральных принципов, принятых в Армии обороны Израиля.
В связи с поступившими сведениями, главный военный прокурор инициировал расследование компетентными органами по подозрению в совершении военных преступлений у пунктов раздачи помощи.
Фокус внимания Израиля переместился на Газу, но кампания против Ирана не окончена, заявили в ЦАХАЛ. В отношениях между еврейским государством и Тегераном проглядывалось потепление — было объявлено о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 24 июня. Однако хрупкое перемирие оказалось недолговечным, уже через несколько часов Израиль сообщил о возобновлении атак со стороны Ирана. Крах перемирия вызвал резкую реакцию у президента США Дональда Трампа, что свидетельствует о серьёзности ситуации. В В ЦАХАЛ заявили, что военная кампания против Ирана не закончена.