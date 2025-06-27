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27 июня, 11:54

СНБ Армении не смогла задержать архиепископа Аджапахяна из-за столкновений

Обложка © Telegram / eNewsmd.online

Обложка © Telegram / eNewsmd.online

Служба национальной безопасности Армении покинула территорию Первопрестольного Эчмиадзина, не задержав архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Sputnik Армения.

СНБ и полиция приняли решение отступить, чтобы избежать обострения ситуации из-за скопления граждан. В ведомстве призвали архиепископа не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности.

Позже Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования задержанию Аджапахяна. По данным следствия, группа лиц помешала правоохранителям выполнить их законные обязанности.

В Армении полицейские подрались со священниками, не желающими пускать их в резиденцию Католикоса
В Армении полицейские подрались со священниками, не желающими пускать их в резиденцию Католикоса

Напомним, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян нацелился на апостольскую церковь. Его главный критик архиепископ Баграт Галстанян был обвинён в терроризме и арестован. А сегодня утром сотрудники СНБ попытались прорваться на территорию резиденции католикоса в духовном центре ААЦ Эчмиадзине. Там произошла стычка со священниками.

Александра Мышляева
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