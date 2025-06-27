СНБ Армении не смогла задержать архиепископа Аджапахяна из-за столкновений

Служба национальной безопасности Армении покинула территорию Первопрестольного Эчмиадзина, не задержав архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Sputnik Армения.

СНБ и полиция приняли решение отступить, чтобы избежать обострения ситуации из-за скопления граждан. В ведомстве призвали архиепископа не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности.