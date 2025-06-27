СНБ Армении не смогла задержать архиепископа Аджапахяна из-за столкновений
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Служба национальной безопасности Армении покинула территорию Первопрестольного Эчмиадзина, не задержав архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Sputnik Армения.
СНБ и полиция приняли решение отступить, чтобы избежать обострения ситуации из-за скопления граждан. В ведомстве призвали архиепископа не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности.
Позже Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту воспрепятствования задержанию Аджапахяна. По данным следствия, группа лиц помешала правоохранителям выполнить их законные обязанности.
Напомним, в последнее время премьер-министр Армении Никол Пашинян нацелился на апостольскую церковь. Его главный критик архиепископ Баграт Галстанян был обвинён в терроризме и арестован. А сегодня утром сотрудники СНБ попытались прорваться на территорию резиденции католикоса в духовном центре ААЦ Эчмиадзине. Там произошла стычка со священниками.