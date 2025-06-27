«С Богом или с богом?»: В РАН объяснили, когда писать с заглавной, а когда — с маленькой

«Если речь идёт о религиозных текстах или любом контексте, связанном с верой, слово «Бог» пишется с заглавной. А вот в устойчивых выражениях — таких как «бог с ним», «слава богу» — традиционно используется строчная буква», — отметили в институте.

Там подчеркнули, что подобных выражений с «богом» в русском языке очень много, и для них действуют общие орфографические рекомендации.

Life.ru уже рассказывал, что эксперты прогнозируют возможные изменения в ударении в слове «звонит» и в других часто употребляемых словах. Доктор филологических наук Алексей Шмелев заявил, что в перспективе ударение может сместиться в словах «каталог» и «квартал». По его мнению, язык постоянно адаптируется к речи носителей, и подобные изменения неизбежны. Несмотря на это, часть общества может негативно отреагировать на новые нормы, что связано с консервативным отношением к языковым правилам. Опрос ВЦИОМ показал, что значительная часть россиян выступает против изменения ударения в слове «звонит».