Новый маршрут и подарок музею: «Алые паруса» стартовали в Санкт-Петербурге

«Алые паруса» — одно из самых грандиозных и ожидаемых событий в культурной жизни Санкт-Петербурга, которое ежегодно собирает тысячи жителей города и туристов на набережных Невы. Это уникальное водно-пиротехническое шоу, сопровождающееся салютом и торжественным шествием брига «Россия» по водной глади, стало важной традицией, объединяющей всех, кто ценит морскую романтику и красоту Северной столицы. Трансляцию главного праздника выпускников проводит Пятый канал.

Фестиваль «Алые паруса – 2025» объединит тысячи жителей Петербурга, туристов и выпускников. Видео © Пятый канал

В этом году маршрут брига «Россия» претерпел изменения. Корабль стартует у Сенатской площади, затем входит в разведённый створ Дворцового моста, движется вдоль Дворцовой набережной, совершает эффектный разворот на 360 градусов у Зимней канавки и продолжает путь в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать выпускников.

Обратный маршрут пролегает от Троицкого моста к Дворцовому также вдоль набережной. Путь задуман таким образом, чтобы зрители смогли насладиться всеми великолепными видами исторического центра Петербурга. Живописные пейзажи станут частью праздника и дополнят традиционный фейерверк, который обычно длится более 23 минут.

История этого праздника берёт начало в 1968 году в Ленинграде. Через 11 лет она была прервана, однако в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала традицию восстановили. Тогда на водах Невы вновь появился корабль с алыми парусами — символ надежды для всех выпускников.

В 2024 году мероприятие собрало рекордное количество зрителей — почти 37 миллионов человек со всего мира. В прямом эфире Пятого канала шоу посмотрело около 7,7% телезрителей страны в возрастной группе 25–59 лет. Это лучший показатель за последние 17 лет.

Особенность этого года заключается в том, что капитан брига «Россия» Олег Николаев передаст Музею Мирового океана фрагмент алого паруса. Этот экспонат станет не только уникальной частью богатой музейной коллекции, но и символом дружбы между регионами и музеями Балтики.

Концерт на Дворцовой площади начнётся в 22:00. В 00:40 в акватории Невы развернётся финальное шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. Кроме того, перед выпускниками выступят известные артисты: Надежда Кадышева, Зара, Bearwolf, Akmal', группы «5УТРА», The Hatters, Вадим Самойлов / «Агата Кристи» и «Иванушки International». Ведущими торжества станут Митя Хрусталёв и Дарья Блохина.