Рэпера Дмитрия Иордатия* включили в реестр иноагентов

Минюст РФ 27 июня расширил список иностранных агентов, включив в него шесть новых фигур. Перечень с внесёнными изменениями появился на сайте ведомства.

Среди попавших в реестр — бывший участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз*, правозащитник Артём Клыга, рэпер Дмитрий Иордатий* (известный как Наум Блик и Dry Ice), юрист Тамилла Иманова*, психолог Иван Звягин* и видеоблогер Евгений Егорченко*.

По данным Минюста, все они, за исключением Трикоза*, распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, материалы иноагентов и выступали против СВО.