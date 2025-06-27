Рэпера Дмитрия Иордатия* включили в реестр иноагентов
Минюст РФ внёс в реестр иноагентов ещё шесть человек
Обложка © Wikipedia / Jolobailo Maxim
Минюст РФ 27 июня расширил список иностранных агентов, включив в него шесть новых фигур. Перечень с внесёнными изменениями появился на сайте ведомства.
Среди попавших в реестр — бывший участник команды КВН «Обычные люди» Евгений Трикоз*, правозащитник Артём Клыга, рэпер Дмитрий Иордатий* (известный как Наум Блик и Dry Ice), юрист Тамилла Иманова*, психолог Иван Звягин* и видеоблогер Евгений Егорченко*.
По данным Минюста, все они, за исключением Трикоза*, распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей, материалы иноагентов и выступали против СВО.
Ранее Life.ru рассказывал, что замоскворецкий суд Москвы отклонил просьбу лидера группы «Каста» Владислава Лешкевича*, известного как Влади*, об исключении из списка иностранных агентов. Он был внесён в реестр в январе этого года. Популярная в прошлом группа «Каста» покинула Россию после начала СВО. Попытки закрепиться за рубежом не принесли ожидаемого успеха.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.