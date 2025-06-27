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27 июня, 15:05

Никаких «драйверов»: В ГД призвали наказывать чиновников за коверканье русского языка

Депутат Миронов призвал наказывать чиновников за использование иностранных слов

Госдума РФ. Обложка © Life.ru

Госдума РФ. Обложка © Life.ru

Председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова возмутило слово «драйвер», которое было произнесено на «правительственном часе» в Госдуме. Парламентарий призвал наказывать чиновников за необоснованное использование иностранных слов.

Депутат напомнил, что за использование иностранных слов в сочинении на ЕГЭ выпускники рискуют лишиться баллов за экзамен. Однако, по его мнению, спрашивать нужно не со школьников, а с облачённых властью взрослых людей.

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«По-моему, спрашивать надо не с подростков, а со взрослых дядей и тётей, тем более облечённых властью. Они тоже своего рода законодатели языка: их тиражируют СМИ, за ними повторяют чиновники по всей стране», — цитирует Миронова 360.ru.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Нововведение требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории нашей страны были на русском языке. Другие языки можно использовать только как дополнение.

Борис Эльфанд
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