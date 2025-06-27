Никаких «драйверов»: В ГД призвали наказывать чиновников за коверканье русского языка

Председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова возмутило слово «драйвер», которое было произнесено на «правительственном часе» в Госдуме. Парламентарий призвал наказывать чиновников за необоснованное использование иностранных слов.

Депутат напомнил, что за использование иностранных слов в сочинении на ЕГЭ выпускники рискуют лишиться баллов за экзамен. Однако, по его мнению, спрашивать нужно не со школьников, а с облачённых властью взрослых людей.

«По-моему, спрашивать надо не с подростков, а со взрослых дядей и тётей, тем более облечённых властью. Они тоже своего рода законодатели языка: их тиражируют СМИ, за ними повторяют чиновники по всей стране», — цитирует Миронова 360.ru.