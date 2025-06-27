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Регион
27 июня, 15:38

Путин назвал цену за рост военных расходов РФ

Путин: РФ заплатила за рост военных расходов инфляцией, с которой теперь борется

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ценой за повышение Россией военных расходов стала инфляция, сейчас страна предпринимает усилия, чтобы с ней совладать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой в Минске.

«Мы заплатили за это [за рост военных расходов] инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», — сообщил он.

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Ранее в ходе своего выступления перед журналистами Владимир Путин назвал скорейшее и успешной завершение СВО на Украине той целью, под которую выделяются средств на вооружении Армии России. А ещё он добавил, что перед страной стоят задачи построить здоровую макроэкономику вопреки военным расходам.

Юрий Лысенко
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