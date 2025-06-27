Путин назвал цену за рост военных расходов РФ
Путин: РФ заплатила за рост военных расходов инфляцией, с которой теперь борется
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Ценой за повышение Россией военных расходов стала инфляция, сейчас страна предпринимает усилия, чтобы с ней совладать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с прессой в Минске.
«Мы заплатили за это [за рост военных расходов] инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», — сообщил он.
Ранее в ходе своего выступления перед журналистами Владимир Путин назвал скорейшее и успешной завершение СВО на Украине той целью, под которую выделяются средств на вооружении Армии России. А ещё он добавил, что перед страной стоят задачи построить здоровую макроэкономику вопреки военным расходам.