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27 июня, 16:07

МИД РФ заявил протест послу ФРГ Ламбсдорффу из-за давления на российские СМИ

Чрезвычайный и полномочный посол Германии Александр Ламбсдорф после посещения МИД РФ. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

Чрезвычайный и полномочный посол Германии Александр Ламбсдорф после посещения МИД РФ. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС

27 июня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.

Как сообщили в ведомстве, германской стороне был выражен решительный протест в связи с усиливающимся давлением на российские СМИ в ФРГ. В МИД подчеркнули недопустимость продолжающейся политики Берлина, направленной на систематическое ограничение профессиональной деятельности российских журналистов под различными предлогами.

«Подобные откровенно недружественные действия германских властей не останутся без ответа» , — отметили в министерстве.

Посол Германии покинул МИД РФ спустя 10 минут, отправившись на поиски переводчика
Посол Германии покинул МИД РФ спустя 10 минут, отправившись на поиски переводчика

Ранее Life.ru сообщал, что немецкий посол был вызван в МИД России для беседы о преследовании российских журналистов в Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что РФ будет принимать ответные меры в отношении работников СМИ ФРГ, находящихся в Москве.

Марина Фещенко
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