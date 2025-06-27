МИД РФ заявил протест послу ФРГ Ламбсдорффу из-за давления на российские СМИ
Чрезвычайный и полномочный посол Германии Александр Ламбсдорф после посещения МИД РФ. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС
27 июня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.
Как сообщили в ведомстве, германской стороне был выражен решительный протест в связи с усиливающимся давлением на российские СМИ в ФРГ. В МИД подчеркнули недопустимость продолжающейся политики Берлина, направленной на систематическое ограничение профессиональной деятельности российских журналистов под различными предлогами.
«Подобные откровенно недружественные действия германских властей не останутся без ответа» , — отметили в министерстве.
Ранее Life.ru сообщал, что немецкий посол был вызван в МИД России для беседы о преследовании российских журналистов в Германии. Представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что РФ будет принимать ответные меры в отношении работников СМИ ФРГ, находящихся в Москве.