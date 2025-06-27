МИД РФ заявил протест послу ФРГ Ламбсдорффу из-за давления на российские СМИ

27 июня в Министерство иностранных дел России был вызван посол Федеративной Республики Германия в Москве Александр Граф Ламбсдорфф.

Как сообщили в ведомстве, германской стороне был выражен решительный протест в связи с усиливающимся давлением на российские СМИ в ФРГ. В МИД подчеркнули недопустимость продолжающейся политики Берлина, направленной на систематическое ограничение профессиональной деятельности российских журналистов под различными предлогами.