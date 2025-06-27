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27 июня, 16:48

КХЛ исключила «Витязь» из лиги до 2030 года

ХК «Витязь». Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

ХК «Витязь». Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение исключить подмосковный «Витязь» из состава участников соревнований на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом «Витязь» не сыграет в сезонах 2025/2026–2029/2030. Молодёжная команда «Русские Витязи» также не сыграет в турнире Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

«Совет директоров также принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» игрокам хоккейного клуба «Витязь» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Витязь» из Балашихи снялся с чемпионата КХЛ и попрощался с фанатами. Причиной стали финансовые трудности. Таким образом, в лиге впервые за 11 лет сократится число команд. «Витязь» участвовал в КХЛ с момента её основания в сезоне 2008/09. За 16 лет команда четыре раза выходила в плей-офф, но каждый раз вылетала в первом раунде. Последний сезон клуб завершил на 10-м месте в Западной конференции, не сумев пробиться в стадию плей-офф.

Никита Никонов
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