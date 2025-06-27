КХЛ исключила «Витязь» из лиги до 2030 года

«Совет директоров также принял решение присвоить статус «Неограниченно свободный агент» игрокам хоккейного клуба «Витязь» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на игроков не перейдут в порядке обмена к другому клубу», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что «Витязь» из Балашихи снялся с чемпионата КХЛ и попрощался с фанатами. Причиной стали финансовые трудности. Таким образом, в лиге впервые за 11 лет сократится число команд. «Витязь» участвовал в КХЛ с момента её основания в сезоне 2008/09. За 16 лет команда четыре раза выходила в плей-офф, но каждый раз вылетала в первом раунде. Последний сезон клуб завершил на 10-м месте в Западной конференции, не сумев пробиться в стадию плей-офф.