Новый последователь Алекса Лесли попытался поймать москвичку на «лассо»

Новый последователь Алекса Лесли чуть не напал на хозяйку тату-студии в Даниловском районе Москвы. Об этом сообщает Mash.

Новый последователь Алекса Лесли напал на хозяйку тату-студии в Москве. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл несколько часов назад: женщина разговаривала по телефону у входа в студию, когда к ней незаметно подошёл неизвестный с верёвкой.