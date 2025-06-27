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Регион
27 июня, 11:50

Задержанный пикапер прямо из обезьянника угрожал облапать корреспондентку Life.ru

Задержанный в Москве пикапер угрожал облапать корреспондентку Life.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Ученик скандального «секс-гуру» Алекса Лесли, задержанный в Москве за домогательства, прямо из-за решётки угрожал облапать корреспондентку Life.ru, когда его отпустят.

Задержанный пикапер угрожает журналистке Life.ru из обезьянника. Видео © Life.ru

21-летний Матвей О., который оказался в полицейском участке после домогательств к девушкам на улицах Москвы, продолжил держать образ и вести себя провокационно. Он вальяжно развалился на скамейке в обезьяннике и сказал журналистке, что облапает её, когда выйдет на волю.

При этом его друг Денис продолжает хранить молчание. Оба пикапера получили по 15 суток.

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Ранее Life.ru сообщал, что полиция Москвы начала расследовать ряд случаев домогательств, происходивших в последнее время с жительницами столицы. Выяснилось, что парни действовали по указаниям, полученным на тренингах по пикапу, которые устраивал блогер Алекс Лесли. Сам он себя считает экспертом в области соблазнения, хотя, по сути, его методики квалифицируются как домогательства. СК возбудил против него уголовное дело.

Владимир Озеров
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