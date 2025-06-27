Задержанный пикапер прямо из обезьянника угрожал облапать корреспондентку Life.ru
Задержанный в Москве пикапер угрожал облапать корреспондентку Life.ru
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Ученик скандального «секс-гуру» Алекса Лесли, задержанный в Москве за домогательства, прямо из-за решётки угрожал облапать корреспондентку Life.ru, когда его отпустят.
Задержанный пикапер угрожает журналистке Life.ru из обезьянника. Видео © Life.ru
21-летний Матвей О., который оказался в полицейском участке после домогательств к девушкам на улицах Москвы, продолжил держать образ и вести себя провокационно. Он вальяжно развалился на скамейке в обезьяннике и сказал журналистке, что облапает её, когда выйдет на волю.
При этом его друг Денис продолжает хранить молчание. Оба пикапера получили по 15 суток.
Ранее Life.ru сообщал, что полиция Москвы начала расследовать ряд случаев домогательств, происходивших в последнее время с жительницами столицы. Выяснилось, что парни действовали по указаниям, полученным на тренингах по пикапу, которые устраивал блогер Алекс Лесли. Сам он себя считает экспертом в области соблазнения, хотя, по сути, его методики квалифицируются как домогательства. СК возбудил против него уголовное дело.