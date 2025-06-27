Задержанный пикапер прямо из обезьянника угрожал облапать корреспондентку Life.ru

21-летний Матвей О., который оказался в полицейском участке после домогательств к девушкам на улицах Москвы, продолжил держать образ и вести себя провокационно. Он вальяжно развалился на скамейке в обезьяннике и сказал журналистке, что облапает её, когда выйдет на волю.