«Роскосмос» показал фото выпавшего впервые за десять лет снега в пустыне Атакама

Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал редчайший снегопад в чилийской пустыне Атакама, где осадки выпадают раз в десять лет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».

Спутник Роскосмоса заснял выпадающий раз в десятилетие снег в пустыне Атакама. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Спутник «Роскосмоса» снял уникальное явление: 27 июня в чилийской пустыне Атакама выпал снег. Атакама — самая сухая пустыня в мире. Подобные снегопады здесь случаются не чаще одного раза в десятилетие», — говорится в сообщении госкорпорации.