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Регион
27 июня, 23:06

«Роскосмос» показал фото выпавшего впервые за десять лет снега в пустыне Атакама

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российский спутник «Метеор-М» зафиксировал редчайший снегопад в чилийской пустыне Атакама, где осадки выпадают раз в десять лет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».

Спутник Роскосмоса заснял выпадающий раз в десятилетие снег в пустыне Атакама. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Спутник Роскосмоса заснял выпадающий раз в десятилетие снег в пустыне Атакама. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Самая засушливая пустыня в мире Атакама покрылась снегом впервые за 10 лет
Самая засушливая пустыня в мире Атакама покрылась снегом впервые за 10 лет

«Спутник «Роскосмоса» снял уникальное явление: 27 июня в чилийской пустыне Атакама выпал снег. Атакама — самая сухая пустыня в мире. Подобные снегопады здесь случаются не чаще одного раза в десятилетие», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее Life.ru писал, что июль в разных регионах России будет разнообразным. В начале лета жителей центральных регионов ждёт облачная погода с регулярными дождями. На юге, напротив, установится жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют в основном пасмурное небо и кратковременные дожди.

Спутники «Роскосмоса» поймали в объектив виновника ненастной погоды — циклон Зирос
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Александра Мышляева
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